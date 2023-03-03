В Пентагоне прокомментировали бои вокруг Бахмута: ситуация остается переменчивой

Вокруг Бахмута Донецкой области идут очень интенсивные бои, а оперативная обстановка в данном районе очень переменчива и стремительно изменяющаяся.

Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг .

"Мы продолжаем наблюдать интенсивные бои вблизи Бахмута. российские войска и боевики ЧВК "Вагнера" продолжают атаковать район, а украинские силы удерживают линию обороны", – заявил пресс-секретарь оборонного ведомства США.

Он также подчеркнул, что ситуация в районе Бахмута остается очень изменчивой, и США внимательно следят за ней.

По его словам, Вашингтон поддерживает тесные контакты с украинской стороной для обеспечения ВСУ всем необходимым вооружением.