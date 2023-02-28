UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Пентагоні пояснили, чому поки не почали тренувати українських пілотів на F-16

Фото: у Пентагоні пояснили, чому поки не почали тренувати українських пілотів на F-16 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки поки що не починають навчати українських пілотів управлінню винищувачами F-16, оскільки рішення про такі постачання ухвалено не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Пентагону з політичних питань Коліна Каля під час слухань у Конгресі США.

Він розповів, що терміни постачання та терміни навчання пілотів на таких винищувачах є однаковими - вони займуть близько 18 місяців.

"Тому, за нашими оцінками, ви не заощадите час, розпочавши навчання раніше. І оскільки ми ще не ухвалили рішення про постачання F-16, як і наші союзники та партнери, немає сенсу починати навчати їх на системі, яку вони, можливо, ніколи не отримають", - заявив Каль.

Він додав, що українські військові можуть отримати літаки Tornado, Gripen чи Mirage. Тому, за словами Каля, зараз США не бачать сенсу у тому, щоб розпочинати тренування.

Нагадаємо, раніше заступник голови Держдепу Вікторія Нуланд заявляла, що США обговорюють можливу передачу Україні винищувачів 4-го та 5-го поколінь.

Також ми писали, що, за словами конгресмена Майкла Маккола, Україні можуть передати винищувачі F-16 у вирішальний переломний момент війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиДопомога УкраїніВійськова технікаВійськова допомога