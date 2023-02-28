В Пентагоне объяснили, почему пока не начали тренировать украинских пилотов на F-16

Он рассказал, что сроки поставок и сроки обучения пилотов на таких истребителях являются одинаковыми - они займут около 18 месяцев.

"Так что, по нашим оценкам, вы не сэкономите время, начав обучение раньше. И поскольку мы еще не приняли решение о поставках F-16, как и наши союзники и партнеры, нет смысла начинать обучать их на системе, которую они, возможно, никогда не получат", - заявил Каль.

Он добавил, что украинские военные могут получить самолеты Tornado, Gripen или Mirage. Поэтому, по словам Каля, сейчас США не видят смысла в том, чтобы начинать тренировки.