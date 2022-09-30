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У Пентагоні планують створити нове командування для допомоги Україні з озброєнням, - CNN

Фото: У Пентагоні планують створити нове командування для допомоги Україні з озброєнням (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Міністерстві оборони США мають намір створити нове командування для координації озброєння та навчання України. Робота у відповідному напрямку вже розпочалася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Згідно з даними ЗМІ, нове командування базуватиметься у німецькому Вісбадені, що неподалік від багатьох навчальних майданчиків, які використовують США для навчання українських військових поводженню із західною зброєю.

CNN пише, що нове командування створить більш формальну структуру в збройних силах для управління поставками.

Водночас журналісти уточнюють, що це не є серйозною зміною нинішньої системи. Однак вказують, що США проявляють обережність в обговоренні планів.

Командування підпорядковуватиметься верховному головнокомандувачу Об’єднаних сил НАТО в Європі генералу Крістоферу Каволі.

Воно також тісно співпрацюватиме з Міжнародною координаційною групою донорів (IDCC), що відіграє важливу роль у логістиці, необхідній для узгодження потреб в українській зброї із запасами потенційних країн-донорів.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі 1,1 млрд доларів. У пакет ввійдуть 18 нових HIMARS, системи протидії дронам, сотні одиниць бронетехніки та радари.

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