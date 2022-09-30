У Пентагоні планують створити нове командування для допомоги Україні з озброєнням, - CNN

Згідно з даними ЗМІ, нове командування базуватиметься у німецькому Вісбадені, що неподалік від багатьох навчальних майданчиків, які використовують США для навчання українських військових поводженню із західною зброєю.

CNN пише, що нове командування створить більш формальну структуру в збройних силах для управління поставками.

Водночас журналісти уточнюють, що це не є серйозною зміною нинішньої системи. Однак вказують, що США проявляють обережність в обговоренні планів.

Командування підпорядковуватиметься верховному головнокомандувачу Об’єднаних сил НАТО в Європі генералу Крістоферу Каволі.

Воно також тісно співпрацюватиме з Міжнародною координаційною групою донорів (IDCC), що відіграє важливу роль у логістиці, необхідній для узгодження потреб в українській зброї із запасами потенційних країн-донорів.