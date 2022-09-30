В Пентагоне планируют создать новое командование для помощи Украине с вооружением, - CNN

Согласно данным СМИ, новое командование будет базироваться в немецком Висбадене, что неподалеку от многих учебных площадок, которые используют США для обучения украинских военных обращению с западным оружием.

CNN пишет, что новое командование создаст более формальную структуру в вооруженных силах для управления поставками.

В то же время журналисты уточняют, что это не серьезное изменение нынешней системы. Однако указывают, что США проявляют осторожность в обсуждении планов.

Командование будет подчиняться верховному главнокомандующему Объединенными силами НАТО в Европе генералу Кристоферу Каволи.

Оно также будет тесно сотрудничать с Международной координационной группой доноров (IDCC), играющей важную роль в логистике, необходимой для согласования потребностей украинского оружия с запасами потенциальных стран-доноров.