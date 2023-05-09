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У Пентагоні підтвердили, що Україна збила російську ракету "Кинджал" із ЗРК Patriot

Ілюстративне фото: у Пентагоні підтвердили, що Україна збила російську ракету "Кинджал" із ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники змогли збити російську гіперзвукову ракету "Кинджал" за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Пентагону генерала Патріка Райдера.

"Коли йдеться про готовність України, її інвентарю або відомостей про перехоплення ракет, я можу підтвердити, що вони збили російську ракету ("Кинджал" - ред.), застосувавши систему протиракетної оборони Patriot", - зазначив Райдер, коментуючи нещодавнє відповідне повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, 5 травня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські захисники збили російську гіперзвукову ракету у небі над Києвом 4 травня.

При цьому вже 6 травня командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив цю інформацію.

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