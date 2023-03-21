UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Пентагоні підтвердили, що Україна отримає старішу версію Abrams і назвали терміни

Фото: Пет Райдер, спікер Пентагону (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки нададуть Україні Abrams M1A1 замість версії M1A2. Планується, що їх доставлять уже до осені 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Пентагону, бригадного генерала ВПС Пета Райдера.

Він нагадав, що у січні США анонсували передачу Україні 31 танка Abrams. Тоді офіційні особи підтверджували, що поставити планується версію M1A2.

"Однак після того, як ми зробили цю заяву, ми були віддані вивченню варіантів поставки бронетехніки якнайшвидше. І після подальшого вивчення та аналізу того, як найкраще це зробити, Пентагон у тісній координації з Україною прийняв рішення надати варіант танка Abrams M1A1", - зазначив Райдер.

За його словами, це значно прискорить терміни постачання і дозволить "надати такий важливий потенціал Україні вже до осені цього року".

"Ми також надамо Україні можливості, дуже схожі на M1A2, які включають покращену броню, 120-мм гармату та великокаліберний кулемет", - уточнив спікер.

Варто зауважити, що M1A1 - це базовий варіант Abrams. При цьому є більше 10 різновидів Abrams M1A1 з різною комплектацією. Частина з них оснащена бронею зі збідненого урану та тепловізійним прицілом.

Нагадаємо, раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявив, що США хочуть доставити Abrams в Україну пізніше, ніж планувалося.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що постачання хочуть прискорити за рахунок надання старішої версії танків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиДопомога УкраїніВійськова технікаВійськова допомогаВійна Росії проти України