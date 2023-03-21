У Пентагоні підтвердили, що Україна отримає старішу версію Abrams і назвали терміни

Він нагадав, що у січні США анонсували передачу Україні 31 танка Abrams. Тоді офіційні особи підтверджували, що поставити планується версію M1A2.

"Однак після того, як ми зробили цю заяву, ми були віддані вивченню варіантів поставки бронетехніки якнайшвидше. І після подальшого вивчення та аналізу того, як найкраще це зробити, Пентагон у тісній координації з Україною прийняв рішення надати варіант танка Abrams M1A1", - зазначив Райдер.

За його словами, це значно прискорить терміни постачання і дозволить "надати такий важливий потенціал Україні вже до осені цього року".

"Ми також надамо Україні можливості, дуже схожі на M1A2, які включають покращену броню, 120-мм гармату та великокаліберний кулемет", - уточнив спікер.

Варто зауважити, що M1A1 - це базовий варіант Abrams. При цьому є більше 10 різновидів Abrams M1A1 з різною комплектацією. Частина з них оснащена бронею зі збідненого урану та тепловізійним прицілом.