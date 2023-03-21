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В Пентагоне подтвердили, что Украина получит более старую версию Abrams и назвали сроки

Фото: Пэт Райдер, спикер Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине Abrams M1A1 вместо версии M1A2. Планируется, что их доставят уже к осени 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Пентагона, бригадного генерала ВВС Пэта Райдера.

Он напомнил, что в январе США анонсировали передачу Украине 31 танка Abrams. Тогда официальные лица подтверждали, что поставить планируется версию M1A2.

"Однако после того, как мы сделали это заявление, мы были привержены изучению вариантов поставки бронетехники как можно быстрее. И после дальнейшего изучения и анализа того, как лучше всего это сделать, Пентагон в тесной координации с Украиной принял решение предоставить вариант танка Abrams M1A1", - отметил Райдер.

По его словам, это значительно ускорить сроки поставок и позволит "предоставить такой важный потенциал Украине уже к осени этого года".

"Мы также предоставим Украине возможности, очень похожие на M1A2, которые включают улучшенную броню, 120-мм пушку и крупнокалиберный пулемет", - уточнил спикер.

Стоит заметить, что M1A1 - это базовый вариант Abrams. При этом есть более 10 разновидностей Abrams M1A1 с разной комплектацией. Часть из них оснащена броней из обедненного урана и тепловизионным прицелом.

Напомним, ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США хотят доставить Abrams в Украину позже, чем планировалось.

Позже в СМИ появилась информация, что поставки хотят ускорить за счет предоставления более старой версии танков.

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