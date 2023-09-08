В Пентагоні очікують, що розмова Остіна та Умєрова відбудеться "в найближчій перспективі"

За її словами, в Вашингтоні в курсі про кадрові перестановки в Україні, тож телефонну розмову незабаром спланують.

"Я упевнена що вони поспілкуються дуже скоро", - сказала Сінгх.

Крім цього, особиста зустріч Остіна та Умєрова має відбутись під час наступного засідання в форматі "Рамштайн", яка запланована на другу половину вересня.

Умеров став міністром оборони України

6 вересня Верховна Рада України призначила колишнього керівника Фонду держмайна Рустема Умєрова новим міністром оборони замість Олексія Резнікова.

В перший день на посаді Умєров подівився планами щодо своєї роботи: найближчим часом Міноборони запровадить електронний військовий квиток, запустить єдиний реєстр призовників, а також переведе в електронну форму діяльність ВЛК.

Про те, що відомо про нового міністра оборони Рустема Умєрова – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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