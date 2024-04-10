У Пентагоні назвали російські НПЗ "цивільними цілями"

Нестикування в Пентагоні

Зазначимо, що глава Пентагону Ллойд Остін ще вчора, 9 квітня, заявляв про те, що українські атаки на НПЗ "можуть мати наслідки на світову ситуацію у сфері енергетики".

Він також додав, що Україні вигідніше бити по тактичнимх та оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу.

При цьому про те, що НПЗ є "цивільними цілями", він нічого не говорив.

До слова, до таких заяв американських чиновників видання Financial Times писало про те, що США закликали Україну зупинити удари по російським НПЗ.

У Вашингтоні начебто побоюються, що удари безпілотників можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також на бензин у США, що може зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

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