В Пентагоне назвали российские НПЗ "гражданскими целями"

Несостыковка в Пентагоне

Отметим, что глава Пентагона Ллойд Остин еще вчера, 9 апреля, заявлял о том, что украинские атаки на НПЗ "могут иметь последствия на мировую ситуацию в сфере энергетики".

Он также добавлял, что Украине выгоднее бить по тактическим и оперативным целям, которые могут напрямую повлиять на текущую борьбу.

При этом о том, что НПЗ являются "гражданскими целями", он ничего не говорил.

К слову, до таких заявлений американских чиновников издание Financial Times писало о том, что США призвали Украину остановить удары по российским НПЗ.

В Вашингтоне якобы опасаются, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть, а также на бензин в США, что может повредить переизбранию президента Джо Байдена.

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