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У Пентагоні назвали головну тему сьогоднішнього "Рамштайну

Фото: заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Темою обговорення на запланованій на 13 червня в Брюсселі зустрічі у форматі "Рамштайн" буде посилення можливостей України у протиповітряній обороні.

Про це заявила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, прередає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Представниця Пентагону нагадала, що ППО є пріоритетом для України.

"Це те, що їй потрібно - чи то у вигляді Patriot, чи в інших формах. Тож я впевнена, що це буде темою обговорення на завтрашньому засіданні UDCG", - сказала вона.

Глава Пентагону Ллойд Остін разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США уже вилетів до Брюсселя.

Нагадаємо, за даними НАТО, зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюсселі 13 червня об 11:00.

Пізніше, 15 червня, відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО та Групи з ядерного планування.

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Війна в УкраїніЗустріч Рамштайн