У Пентагоні назвали головну тему сьогоднішнього "Рамштайну

Представниця Пентагону нагадала, що ППО є пріоритетом для України.

"Це те, що їй потрібно - чи то у вигляді Patriot, чи в інших формах. Тож я впевнена, що це буде темою обговорення на завтрашньому засіданні UDCG", - сказала вона.

Глава Пентагону Ллойд Остін разом з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США уже вилетів до Брюсселя.