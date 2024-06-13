В Пентагоне назвали главную тему сегодняшнего "Рамштайна"

Представительница Пентагона напомнила, что ПВО - приоритет для Украины.

"Это то, что ей нужно - будь то в виде Patriot или в других формах. Поэтому я уверена, что это будет темой обсуждения на завтрашнем заседании UDCG", - сказала она.

Глава Пентагона Ллойд Остин вместе с главой Объединенного комитета начальников штабов США уже вылетел в Брюссель.