Стало відомо, коли пройде черговий "Рамштайн"

Контактна група з оборони України (формат "Рамштайн") проведе 23-ю зустріч вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на програму заходів на сайті НАТО.

Вже 15 червня відбудеться зустріч міністрів оборони країн НАТО та Групи з ядерного планування.

При цьому о 16:00 очікується засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

За даними Альянсу, зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюсселі 13 червня. Вона має розпочатися об 11:00.

Зустрічі "Рамштайн"

Нагадаємо, що попередня зустріч у форматі "Рамштайн" відбулася 20 травня. Тоді одним із предметів обговорень став російський наступ на півночі Харківської області.

Під час зустрічі міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес анонсувала передачу Україні танків Leopard та ракет для Patriot.

Більш детально про попередній "Рамштайн" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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