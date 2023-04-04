У Пентагоні не можуть підтвердити відправку розвідданих китайською повітряною кулею

У Пентагоні не можуть підтвердити, що Китаю вдалося зібрати дані в режимі реального часу з повітряної кулі-шпигуна, коли він пролітав над військовими об'єктами США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Раніше неназвані високопоставлені джерела заявили, що китайська повітряна куля змогла передати дані до Пекіна в режимі реального часу, незважаючи на зусилля уряду США завадити йому.
У Пентагоні та Білому домі заявили журналістам, що не можуть підтвердити цю версію. Пентагон заявив, що експерти все ще аналізують уламки, зібрані з повітряної кулі після того, як його було збито 4 лютого.
"Я не можу підтвердити, що в цей час була передача в режимі реального часу з повітряної кулі назад до Китаю", - сказала представник Пентагону Сабріна Сінгх.
Раніше повідомлялося, що Китай за допомогою своєї повітряної кулі зміг зібрати інформацію з кількох секретних військових об'єктів США, незважаючи на спроби американців перешкоджати цьому.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на початку лютого над територією США виявили китайську повітряну кулю. Через деякий час американська влада вирішила збити його, оскільки була загроза збору секретної інформації.
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