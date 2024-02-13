У Пентагоні хочуть використовувати ракети SpaceX для транспортування вантажів на Землі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military.com .

За інформацією видання, це питання було обговорено на конференції з космічної мобільності, проведеної Космічними силами США в Орландо на початку лютого.

Наголошується, що можливість доставки військових вантажів за допомогою ракет у Міністерстві оборони США почали вивчати ще 20 років тому. Наразі питання почали розглядати з урахуванням перспектив місячної ракети Starship, яка поки що не здійснила жодного успішного тестового польоту.

Старший науковий співробітник Дослідницької лабораторії ВПС США Грегорі Спанджерс, слова якого наводить видання, розповів, що для розуміння того, як скористатися перевагами ракети вже створено макети вантажного відсіку Starship.

Старший радник SpaceX Гері Хенрі наголосив, що ракету Starship будували не для перевезення військових вантажів, але зараз у компанії бачать великі перспективи її використання для потреб та завдань національної безпеки США.

Starship – це надважка багаторазова двоступінчаста ракета-носій, спроектована американською компанією SpaceX для доставки людей і вантажів на навколоземну орбіту, Місяць і Марс. Вона складається з надважкої ракети-носія Super Heavy та космічного корабля Starship.