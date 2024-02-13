ua en ru
Вт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Пентагоні хочуть використовувати ракети SpaceX для транспортування вантажів на Землі

Вівторок 13 лютого 2024 06:40
UA EN RU
У Пентагоні хочуть використовувати ракети SpaceX для транспортування вантажів на Землі Фото: Пентагон хоче використовувати ракети SpaceX для транспортування вантажів на Землі (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Пентагон вивчає можливість використання важких ракет-носіїв Starship розробки компанії SpaceX для термінового перекидання військових вантажів на Землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military.com.

За інформацією видання, це питання було обговорено на конференції з космічної мобільності, проведеної Космічними силами США в Орландо на початку лютого.

Наголошується, що можливість доставки військових вантажів за допомогою ракет у Міністерстві оборони США почали вивчати ще 20 років тому. Наразі питання почали розглядати з урахуванням перспектив місячної ракети Starship, яка поки що не здійснила жодного успішного тестового польоту.

Старший науковий співробітник Дослідницької лабораторії ВПС США Грегорі Спанджерс, слова якого наводить видання, розповів, що для розуміння того, як скористатися перевагами ракети вже створено макети вантажного відсіку Starship.

Старший радник SpaceX Гері Хенрі наголосив, що ракету Starship будували не для перевезення військових вантажів, але зараз у компанії бачать великі перспективи її використання для потреб та завдань національної безпеки США.

Starship – це надважка багаторазова двоступінчаста ракета-носій, спроектована американською компанією SpaceX для доставки людей і вантажів на навколоземну орбіту, Місяць і Марс. Вона складається з надважкої ракети-носія Super Heavy та космічного корабля Starship.

Раніше повідомлялося, що американська компанія SpaceX запустила ракету-носій Falcon 9 із двома розвідувальними супутниками Міністерства оборони Німеччини. У рамках місії SARah-2 було відправлено двох розвідувальних супутників із синтезованою апертурою для німецьких військових.

Перший запуск Starship відбувся 20 квітня. Під час першого запуску ракети-носія Starship частина двигунів Raptor, встановлених на ракетоносії Super Heavy, вийшли з ладу. Це спричинило втрату стійкості ракети. Ілон Маск заявив, що для успішного запуску ракети може знадобитися кілька спроб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон SpaceX
NEWS
ЗСУ просунулися в районі Роботиного: карти ISW
ЗСУ просунулися в районі Роботиного: карти ISW
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги