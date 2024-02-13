В Пентагоне хотят использовать ракеты SpaceX для транспортировки грузов на Земле
Пентагон изучает возможность использования тяжелых ракет-носителей Starship разработки компании SpaceX для срочной переброски военных грузов на Земле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military.com.
По информации издания, этот вопрос обсуждался на конференции по космической мобильности, проведенной Космическими силами США в Орландо в начале февраля.
Отмечается, что возможность доставки военных грузов за счет ракет в Министерстве обороны США начали изучать еще 20 лет назад. Сейчас вопрос стали рассматривать с учетом перспектив лунной ракеты Starship, которая пока не совершила ни одного успешного тестового полета.
Старший научный сотрудник Исследовательской лаборатории ВВС США Грегори Спанджерс, слова которого приводит издание, рассказал, что для понимания того, как воспользоваться преимуществами ракеты уже созданы макеты грузового отсека Starship.
Старший советник SpaceX Гэри Хенри подчеркнул, что ракету Starship строили не для перевозки военных грузов, но сейчас в компании видят большие перспективы ее использования для потребностей и задач национальной безопасности США.
Напомним, что Starship – это сверхтяжелая многоразовая двухступенчатая ракета-носитель, спроектированная американской компанией SpaceX для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс. Она состоит из сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship.
Ранее сообщалось, что американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с двумя разведывательными спутниками Министерства обороны Германии. В рамках миссии SARah-2 были отправлены два разведывательных спутника с синтезированной апертурой для немецких военных.
Первый запуск Starship состоялся 20 апреля. Во время первого запуска ракеты-носителя Starship часть двигателей Raptor, установленных на ракетоносителе Super Heavy, вышли из строя. Это привело к потере устойчивости ракеты. Илон Маск заявил, что для успешного запуска ракеты может потребоваться несколько попыток.
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