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У Пентагоні допускають, що РФ могла втратити половину танків у війні проти України

Фото: РФ могла втратити половину танків в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія могла втратити на війні проти України половину своїх танків. Проте головним ресурсом ворога залишається жива сила.

Про це заявила помічник міністра оборони з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Джеффа Селдіна в Twitter.

За її словами, Росія могла втрати половину свого арсеналу танків. Водночас вона припускає, що значно погіршився стан сухопутних військ РФ. Трохи краще становище військово-морські сили завдяки безпілотникам, які Росія отримує безпілотники з Ірану.

У Пентагоні зазначають що Кремль вважає головним своїм ресурсом людську силу. Волландер заявила, що у кінцевому результаті РФ не вдасться досягнути своїх цілей в Україні. Проте вона не захотіла озвучувати прогноз про закінчення війни, пояснивши, що зробити це непросто.

У США також вважають, що Росія могла зробити висновки після невдач, зокрема і під Бахмутом.

"Навіть перед лицем стратегічного програшу в Україні Росія залишиться військовою силою, тому ми повинні правильно оцінити плани, операції та можливості впоратися... Ми повинні бути впевнені, що також засвоюємо уроки та залишаємося попереду", - сказала Волландер.

Надаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські війська втратила вже 3267 своїх танків у війні проти України.

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