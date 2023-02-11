В Пентагоне допускают, что РФ могла потерять половину танков в войне против Украины

По ее словам, Россия могла потерять половину своего арсенала танков. В то же время она предполагает, что значительно ухудшилось состояние сухопутных войск РФ. Несколько лучше положение военно-морские силы благодаря беспилотникам, которые Россия получает беспилотники из Ирана.

В Пентагоне отмечают, что Кремль считает главным своим ресурсом человеческую силу. Волландер заявила, что в конечном итоге РФ не удастся достичь своих целей в Украине. Тем не менее, она не захотела озвучивать прогноз об окончании войны, объяснив, что сделать это непросто.

В США также считают, что Россия могла сделать выводы после неудач, в том числе под Бахмутом.

"Даже перед лицом стратегического проигрыша в Украине Россия останется военной силой, поэтому мы должны правильно оценить планы, операции и возможности справиться... Мы должны быть уверены, что усваиваем уроки и остаемся впереди", - сказала Волландер.

Предоставляем, по данным Генштаба ВСУ, российские войска потеряли уже 3267 своих танков в войне против Украины.

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