У Пентагоні анонсували масштабну хвилю перейменувань: що відомо

Тепер назви, які увічнювали пам'ять Конфедеративних Штатів Америки або будь-яку людину, яка добровільно служила в Армії Конфедерації, приберуть із установ, баз та військової техніки.

Зокрема, ВМС перейменують крейсер USS Chancellorsville, названий на честь битви під Чанселорсвіллем під час Громадянської війни у США. Також перейменують дослідницьке судно USNS Maury, присвячене американському океанографу та морському офіцеру Метью-Фонтейну Морі, який спочатку воював за США, а потім приєднався до конфедератів.

Базу "Форт Беннінг", названу на честь генерала Конференції Генрі Беннінга, перейменують на "Форт Мур". "Форт Гордон" перейменують на честь президента США Дуайта Ейзенхауера, який був головнокомандувачем Антигітлерівської коаліції в Європі.

У Пентагоні пояснили, що під час Першої світової війни уряд назвав деякі американські бази на честь офіцерів Конфедерації, щоб заручитись підтримкою жителів Півдня.