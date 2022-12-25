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Пентагон підписав контракт із Lockheed Martin на 1 млрд доларів: що вироблять

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Вашингтон, Неділя 25 грудня 2022 16:25
Пентагон підписав контракт із Lockheed Martin на 1 млрд доларів: що вироблять Фото: Пентагон підписав контракт із Lockheed Martin на 1 млрд доларів (media.defense.gov)
Автор: Константин Широкун

США підписали контракт на суму понад 1 млрд доларів з компанією Lockheed Martin, яка виробляє літаки, крилаті ракети та авіаційне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

"Цей контракт передбачає закупівлю матеріалів та компонентів, необхідних для забезпечення своєчасного виробництва та доставки 118 наборів деталей для 18 літаків F-35 для ВПС, Корпусу морської піхоти, ВМС, Міністерства оборони США на суму 1,05 млрд доларів", - йдеться у повідомленні Пентагону.

Раніше цього місяця компанія Lockheed Martin вже отримала контракт на суму 431 млн доларів на постачання нових ракетних установок HIMARS та послуги підтримки для армії США та її іноземних союзників.

Раніше ми писали, що бюджетний комітет німецького парламенту схвалив закупівлю винищувачів F-35 виробництва американського оборонного гіганта Lockheed Martin на 10 мільярдів євро.

Також раніше Міноборони США припинило брати на озброєння винищувачі F-35 після того, як виявилося, що магніт, що використовується в двигуні, був вироблений з неліцензованої китайської сировини.

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