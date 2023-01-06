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В Пентагоне анонсировали масштабную волну переименований: что известно

Фото: Пентагон анонсировал масштабную волну переименований (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

В США переименуют названия военных баз и кораблей, которые были названы в честь генералов Армии Конфедерации времен Гражданской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Теперь названия, которые увековечивали память Конфедеративных Штатов Америки или любого человека, добровольно служившего в Армии Конфедерации, уберут из учреждений, баз и военной техники.

В частности, ВМС переименуют крейсер USS Chancellorsville, названный в честь битвы под Чанселорсвиллем во время Гражданской войны в США. Также переименуют исследовательское судно USNS Maury, посвященное американскому океанографу и морскому офицеру Мэтью-Фонтейну Мори, который сначала воевал за США, а затем присоединился к конфедератам.

Базу "Форт Беннинг", названную в честь генерала Конференции Генри Беннинга, переименуют в "Форт Мур". "Форт Гордон" переименуют в честь президента США Дуайта Эйзенхауэра, который был главнокомандующим силами Антигитлеровской коалиции в Европе.

В Пентагоне объяснили, что во время Первой мировой войны правительство назвало некоторые американские базы в честь офицеров Конфедерации, чтобы заручиться поддержкой жителей Юга.

Ранее мы писали, что США подписали контракт сумму более 1 млрд долларов с компанией Lockheed Martin, которая производит самолеты, крылатые ракеты и авиационное вооружение.

Также ранее Минобороны США прекратило брать на вооружение истребители F-35 после того, как оказалось, что используемый в двигателе магнит был произведен из нелицензированного китайского сырья.

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