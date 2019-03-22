У Пентагоні заявили про вигнання ІД з Сирії

Фото: ІДІЛ (скріншот відео Al Joumhouria)

У бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" не залишилося територій в Сирії

Виконуючий обов'язки глави Пентагону Патрік Шанахан доповів президенту США Дональду Трампу про те, що у бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" не залишилося територій в Сирії. Про це повідомила представник Білого дому Сара Сандерс, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Шанахан доповів про розгром ІД Трампу, в той час, коли той перебував на борту президентського літака, що летить до Флориди.

Нагадаємо, 20 березня президент США Дональд Трамп заявив, що останній оплот "Ісламської держави" в Сирії "буде ліквідовано до вечора.

Раніше Трамп заявляв, що США не планують починати військову операцію в Сирії, незважаючи на зроблений 7 квітня ракетний удар по авіабазі Шайрат в провінції Хомс.

Нагадаємо, 1 січня Військові підрозділи Сполучених Штатів Америки не починали переміщення з території Сирії в рамках виведення американського контингенту з країни. В середині грудня президент США Дональд Трамп віддав наказ про повне виведення військ США з Сирії. Тоді повідомлялося, що Сирію покинуть понад 2 тис. Американських військовослужбовців, які займаються тренуванням місцевих формувань для боротьби з угрупуванням "Ісламська держава".