В Пентагоне заявили об испытании в РФ новой системы ПРО

Фото: ракета "Авангард" (Минобороны РФ)

Российская противоракетная оборона угрожает американским спутникам, считают в Пенгатоне

В Министерстве обороны Соединенных Штатов заявили об испытании в России системы противоракетной обороны (ПРО) "Нудоль", которая может быть опасна для американских спутников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNBC.

По поводу испытаний в Пентагоне есть засекреченный доклад. Об этом телеканалу сказали два осведомленных с ситуацией источника. В докладе говорится, что испытания были успешными и они состоялись 23 декабря 2018.

По данным Пентагона, ракета, выпущенная системой "Нудоль, за 17 минут достигла цели, пролетев более 2000 км. Всего в прошлом году ракета испытывалась два раза.

Ссылаясь на Минобороны РФ, российские СМИ заявляют, что система А-235 "Нудоль" испытывается последние несколько лет. Она должна перехватывать баллистические ракеты а также космические аппараты военного назначения. В российском Министерстве обороны заявили, что система должна прийти на смену действующей на сегодня системе "Амур".

Напомним, армия Российской Федерации развернула оперативно-тактические комплексы "Искандер" неподалеку от границы с Украиной. Ракеты комплекса способны нести ядерные заряды до 50 км.