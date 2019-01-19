У Пентагоні заявили про випробування в РФ нової системи ПРО

Фото: ракета "Авангард" (Міноборони РФ)

Російська протиракетна оборона загрожує американським супутникам, вважають в Пенгатоні

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів заявили про випробування в Росії системи протиракетної оборони (ПРО) "Нудоль", яка може бути небезпечною для американських супутників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNBC.

З приводу випробувань в Пентагоні є засекречена доповідь. Про це телеканалу сказали два обізнаних із ситуацією джерела. У доповіді говориться, що випробування були успішними і вони відбулися 23 грудня 2018.

За даними Пентагону, ракета, випущена системою "Нудоль, за 17 хвилин досягла мети, пролетівши понад 2000 км. Всього в минулому році ракета випробовувалася два рази.

Посилаючись на Міноборони РФ, російські ЗМІ заявляють, що система А-235 "Нудоль" випробовується останні кілька років. Вона повинна перехоплювати балістичні ракети а також космічні апарати військового призначення. У російському Міністерстві оборони заявили, що система повинна прийти на зміну діючій сьогодні системі "Амур".

Нагадаємо, армія Російської Федерації розгорнула оперативно-тактичні комплекси "Іскандер" неподалік від кордону з Україною. Ракети комплексу здатні нести ядерні заряди до 50 км.