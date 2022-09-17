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В Пентагоне считают, что Украина "консолидирует свои достижения" от возвращения территорий вокруг Харькова

Фото: В Пентагоне считают, что Украина "консолидирует свои достижения" вокруг Харькова (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Соединенных Штатах убеждены, что украинцы "консолидируют свои достижения" от возвращения территорий в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, что цитирует пресс-секретаря Пентагона бригадного генерала Пета Райдера.

пресс-секретарь Пентагона.

Напомним, ВСУ продолжают контрнаступление в Харьковской области. Наши воины полностью освободили от врага город Купянск.

К слову, украинские военные деоккупировали уже более 400 населенных пунктов Харьковской области.

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