В Пентагоне считают, что КНДР готовится к новым испытаниям

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Северная Корея, скорее всего, проведет новые неуказанные испытания, если они "не будут чувствовать себя удовлетворенными" на фоне опасений, что могут вернуться к курсу столкновения между США и КНДР, на котором они находились до начала дипломатии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что напряженность усиливалась в последние недели, когда Пхеньян провел серию испытаний оружия и вел словесную войну с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы видели разговоры об испытаниях. Я думаю, что они будут продолжаться, если не будут удовлетворены", - сказал Эспер .

Он не представил подробностей о том, какие испытания может проводить КНДР, но добавил, что он надеется на дипломатические усилия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что будет разочарован, если в Северной Корее что-то "разрабатывается", и Соединенные Штаты внимательно следят за действиями Пхеньяна.

РБК-Украина писало, что Северная Корея объяснила проведение ракетных испытаний необходимостью защититься "от ядерной угрозы со стороны Соединенных Штатов".