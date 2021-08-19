UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Пентагоне рассказали, какая сейчас ситуация в аэропорту Кабула

Автор: Анастасия Рокитна

Ситуация в аэропорту Кабула "напряженная, но стабильная". США готовы реагировать на потенциальные угрозы.

Об этом заявил начальник штаба Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг.

По его словам, существуют угрозы, за которыми пристально следят. Он добавил, что в любой момент появления угрозы, США моментально и без каких-либо колебаний будут принимать военные меры.

"Вокруг аэропорта еще есть опасная ситуация. Однако Штаты работают над тем, чтобы люди могли безопасно попасть в аэропорт", - сказал он.

Напомним, армия США снова стреляла в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу.

Кроме того, талибы пытались предупредительными выстрелами отогнать людей от аэропорта Кабула.

Читайте РБК-Украина в Google News
КабулАфганистан