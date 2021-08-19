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У Пентагоні розповіли, яка зараз ситуація в аеропорту Кабула

Автор: Анастасія Рокитна

Ситуація в аеропорту Кабула "напружена, але стабільна". США готові реагувати на потенційні загрози.

Про це заявив начальник штабу Збройних сил США генерал Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг.

За його словами, існують загрози, за якими пильно стежать. Він додав, що в будь-який момент появи загрози, США моментально і без будь-яких коливань будуть вживати військових заходів.

"Навколо аеропорту ще є небезпечна ситуація. Однак Штати працюють над тим, щоб люди могли безпечно потрапити в аеропорт", - сказав він.

Нагадаємо, армія США знову стріляла в аеропорту Кабула, щоб стримати натовп.

Крім того, таліби намагались попереджувальними пострілами відігнати людей від аеропорту Кабула.

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КабулАфганистан