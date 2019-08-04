В Пентагоне раскритиковали политику Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

Фото: Марк Эспер (Getty Images)

Пентагон обвиняет Китай в агрессивном поведении в регионе

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Марк Эспер заявил, что Вашингтон выступает против дестабилизирующего поведения Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава Пентагона подчеркнул, что ни одна страна не может быть доминирующей в данном регионе. Он добавил, что США вместе с партнерами работают над безопасностью в регионе.

"Мы уверены, что ни одно государство не может и не должно доминировать в Индо-Китайском регионе, мы вместе с союзниками и партнерами работаем над насущными вопросами безопасности в регионе", - заявил Эспер.

Также, американский министр осудил усиление милитаризации в регионе со стороны Китая и использование договоренностей, касающихся суверенитета других стран.

"Мы также решительно выступаем против агрессивного, дестабилизирующего поведения со стороны Китая. Это включает в себя высокий уровень милитаризации, использование хищнической экономики и долгов для сделок, касающихся суверенитета, а также содействие спонсируемому государством хищению интеллектуальной собственности других стран", - отметил он.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что может ввести новые 10% пошлины на товары, импортируемые из Китая. Новые пошлины, по словам американского президента, начнут вводить с 1 августа.