ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Пентагоні розкритикували політику Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні

Новини » Політика    04.08.2019 - 11:52
У Пентагоні розкритикували політику Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні
Фото: Марк Еспер (Getty Images)

Пентагон звинувачує Китай у агресивній поведінці в регіоні

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Марк Еспер заявив, що Вашингтон виступає проти дестабілізуючої поведінки Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глава Пентагону наголосив, що жодна країна не може бути домінуючою в даному регіоні. Він додав, що США разом з партнерами працюють над безпекою в регіоні.

"Ми впевнені, що жодна держава не може і не повинна домінувати в Індо-Китайському регіоні, ми разом з союзниками та партнерами працюємо над нагальними питаннями безпеки в регіоні", - заявив Еспер.

Також, американський міністр засудив посилення мілітаризації в регіоні з боку Китаю та використання домовленостей, що стосуються суверенітету інших країн.

"Ми також рішуче виступаємо проти агресивної, дестабілізуючої поведінки з боку Китаю. Це включає в себе високий рівень мілітаризації, використання хижацької економіки та боргів для угод, що стосуються суверенітету, а також сприяння спонсорованому державою розкраданню інтелектуальної власності інших країн", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що може ввести нові 10% мита на товари, імпортовані з Китаю. Нові мита, за словами американського президента, почнуть вводити з 1 серпня.

У Пентагоні планують розміщення ракет в Азії У Гонконгу проходить чергова акція протесту
Новини України ПентагонСполучені Штати АмерикиКитай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся