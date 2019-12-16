В Пентагоне прокомментировали слова Эрдогана о закрытии для США турецких баз

В Пентагоне прокомментировали слова президента Турции Реджепа Эрдогана о возможном закрытии для США баз Инджирлик и Куреджик. Об этом РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что США используют турецкие военные базы только с разрешения Анкары.

"Мы рассматриваем статус наших сил в Турции как символ нашей многолетней приверженности сотрудничеству и защите нашего союзника по НАТО и стратегического партнера", - заявил представитель Пентагона.

Как отметили Минобороны США, Турция "вносит свой вклад в миссии НАТО в Афганистане, Косово, Ираке и важна" для целей Стратегии национальной обороны США.

В Пентагоне отметили, что стремятся сохранить отношения с Турцией и призвали Анкару проводить "более конструктивную политику в отношении С-400 и других сфер разногласий".

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти закроют для США доступ к военным базам Инджирлик и Куреджик в случае необходимости. По его словам, решение о закрытии баз остается за Турцией. "Если это будет нужно сделать, то мы закроем и Инджирлик, и Куреджик", - заявил турецкий лидер.

США могут ввести санкции против Турции за покупку у России зенитных комплексов С-400. В свою очередь Анкара предупредила, что если это произойдет, то она закроет для США две ключевые авиабазы в Турции.