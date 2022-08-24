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В Пентагоне показали, как грузят партию боеприпасов для Украины

Новина українською →
Среда 24 августа 2022 01:13
В Пентагоне показали, как грузят партию боеприпасов для Украины Фото: в Пентагоне показали, как грузят партию боеприпасов для Украины (twitter.com/DeptofDefense)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон опубликовал снимок процесса погрузки пакетов боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter ведомства.

Фото сделали на объединенной базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст.

"Работа продолжается. Это никогда не останавливается. Наши военнослужащие круглосуточно работают над тем, чтобы у украинского народа была техника, необходимая для защиты своей страны", - написал министр обороны Ллойд Остин.

Напомним, США на День независимости Украины объявят о выделении рекордного пакета военной помощи на 3 млрд долларов.

До этого президент США Джо Байден утвердил военную помощь Украине на 775 млн долларов, в которую войдут предметы оборонного назначения и услуги Пентагона, а также военное образование и подготовка украинских военных.

Американское издание Politico писало, что планируется передача управляемых снарядов Excalibur для гаубиц.

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