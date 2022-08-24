У Пентагоні показали, як вантажать партію боєприпасів для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter відомства.

Фото зробили на об'єднаній базі Макгуайр-Дікс-Лейкхерст.

"Робота триває. Це ніколи не зупиняється. Наші військовослужбовці цілодобово працюють над тим, щоб в українського народу була техніка, необхідна для захисту своєї країни", - написав міністр оборони Ллойд Остін.

Members of the 305th Aerial Port Squadron load munition packages bound for Ukraine at Joint Base McGuire-Dix-Lakehurst. pic.twitter.com/FT3Zqun7ty — Department of Defense (@DeptofDefense) August 23, 2022

Нагадаємо, США на День незалежності України оголосять про виділення рекордного пакета військової допомоги на 3 млрд доларів.

До цього президент США Джо Байден затвердив військову допомогу Україні на 775 млн доларів, до якої увійдуть предмети оборонного призначення та послуги Пентагону, а також військова освіта та підготовка українських військових.

Американське видання Politico писало, що планується передача керованих снарядів Excalibur для гаубиць.

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