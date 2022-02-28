В Пентагоне ответили на угрозы Путина о ядерном оружии: Способны защитить себя и союзников

В Пентагоне ответили на угрозы президента России Владимира Путина о ядерном оружии. Как известно, 27 февраля Путин привел российские силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны США .

По словам чиновника Пентагона, имя которого ведомство не называет, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным таких решений.

"У нас нет оснований сомневаться в достоверности этих сообщений", - сказал он.

Он также отметил, что это был ненужный шаг со стороны Путина, потому что Россия никогда не подвергалась угрозе со стороны НАТО и уж точно не со стороны Украины.

Эта эскалация, по его мнению, потому что потенциально задействуются силы, которые в случае просчета могут сделать ситуацию намного более опасной.