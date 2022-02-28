У Пентагоні відповіли на погрози Путіна про ядерну зброю: здатні захистити себе і союзників

У Пентагоні відповіли на погрози президента Росії Володимира Путіна про ядерну зброю. Як відомо, 27 лютого Путін привів російські сили ядерного стримування в стан підвищеної бойової готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США .

За словами чиновника Пентагону, ім'я якого відомство не називає, офіційні особи США не сумніваються в прийнятті Путіним таких рішень.

"У нас немає підстав сумніватися в достовірності цих повідомлень", - сказав він.

Він також зазначив, що це був непотрібний крок з боку Путіна, тому що Росія ніколи не піддавалася загрозі з боку НАТО і вже точно не з боку України.

Ця ескалація, на його думку, тому що потенційно задіюються сили, які в разі прорахунку можуть зробити ситуацію набагато більш небезпечною.