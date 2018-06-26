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В Пентагоне отрицают существование плана-графика денуклеаризации Северной Кореи

НовостиПолитика    26.06.2018 - 11:35
Фото: Дана Вайт (defense.gov)
Фото: Дана Вайт (defense.gov)

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Минобороны США

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (США) поддерживает дипломатический процесс с Северной Кореей без плана-графика по денуклеаризации Корейского пивострова. Об этом заявила пресс-секретарь американского ведомства Дана Вайт в своем Twitter.

"Министерство обороны продолжает поддерживать дипломатический процесс с КНДР, в котором нет конкретного плана-графика (по денуклеаризации, - ред.)", - отметила пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что любые заявления от Минобороны США касаются только военных аспектов переговоров.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источник сообщало, что правительство США планирует в ближайшее время представить власти КНДР график реализации договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова. Отмечалось, что график будет содержать "концепцию США по реализации договоренностей," достигнутых во время встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Теги публикации: Пентагон, Соединенные Штаты Америки, КНДР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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