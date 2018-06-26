В Пентагоне отрицают существование плана-графика денуклеаризации Северной Кореи

Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Минобороны США

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (США) поддерживает дипломатический процесс с Северной Кореей без плана-графика по денуклеаризации Корейского пивострова. Об этом заявила пресс-секретарь американского ведомства Дана Вайт в своем Twitter.

"Министерство обороны продолжает поддерживать дипломатический процесс с КНДР, в котором нет конкретного плана-графика (по денуклеаризации, - ред.)", - отметила пресс-секретарь.

(Thread - 1/2) #DoD remains committed to supporting the ongoing diplomatic process with the #DPRK, of which there is no specific timeline. — Dana W. White - DoD (@ChiefPentSpox) June 25, 2018

Она подчеркнула, что любые заявления от Минобороны США касаются только военных аспектов переговоров.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источник сообщало, что правительство США планирует в ближайшее время представить власти КНДР график реализации договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова. Отмечалось, что график будет содержать "концепцию США по реализации договоренностей," достигнутых во время встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.