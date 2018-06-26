Социальные страницы
Курси валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2617.36
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.59
Межбанк BID 30.57
НБУ 3062.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Пентагоні заперечили існування плану-графіку денуклеаризації Північної Кореї

НовиниПолітика    26.06.2018 - 11:35
Фото: Дана Вайт (defense.gov)
Фото: Дана Вайт (defense.gov)

Відповідну заяву зробила речниця Міноборони США

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки (США) підтримує дипломатичний процес із Північною Кореєю без плану-графіку з денуклеаризації Корейського півострова. Про це заявила речниця американського відомства Дана Вайт у своєму Twitter.

"Міністерство оборони продовжує підтримувати  дипломатичний процес із КНДР, у якому немає конкретного плану-графіку (з денуклеаризації, - ред.)", - зазначила речниця.

Вона підкреслила, що будь-які заяви від Міноборони США стосуються тільки військових аспектів перемовин.

Нагадаємо, раніше Reuters з посиланням на джерело повідомляло, що уряд США планує найближчим часом представити владі КНДР графік реалізації домовленостей по денуклеаризації Корейського півострова. Зазначалося, що графік буде містити "концепцію США по реалізації домовленостей," досягнутих під час зустрічі американського президента Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Держсекретар США розповів про своє завдання у відносинах з Росією У КНДР відмовилися від щорічного мітингу проти США заради угод з Трампом, - AP
Теги публікації: Пентагон, Сполучені Штати Америки, КНДР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся