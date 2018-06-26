У Пентагоні заперечили існування плану-графіку денуклеаризації Північної Кореї

Відповідну заяву зробила речниця Міноборони США
Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки (США) підтримує дипломатичний процес із Північною Кореєю без плану-графіку з денуклеаризації Корейського півострова. Про це заявила речниця американського відомства Дана Вайт у своєму Twitter.
"Міністерство оборони продовжує підтримувати дипломатичний процес із КНДР, у якому немає конкретного плану-графіку (з денуклеаризації, - ред.)", - зазначила речниця.
(Thread - 1/2) #DoD remains committed to supporting the ongoing diplomatic process with the #DPRK, of which there is no specific timeline.— Dana W. White - DoD (@ChiefPentSpox) June 25, 2018
Вона підкреслила, що будь-які заяви від Міноборони США стосуються тільки військових аспектів перемовин.
Нагадаємо, раніше Reuters з посиланням на джерело повідомляло, що уряд США планує найближчим часом представити владі КНДР графік реалізації домовленостей по денуклеаризації Корейського півострова. Зазначалося, що графік буде містити "концепцію США по реалізації домовленостей," досягнутих під час зустрічі американського президента Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.