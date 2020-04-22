В Пентагоне отреагировали на запуск Ираном военного спутника

Министерство обороны США выразило сомнения в связи с заявлениями Тегерана об успешном запуске военного спутника. Об этом заявил во время брифинга заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Гайтен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он отметил, что уже на следующий день может дать полную оценку и сказать, "что именно произошло, и было ли это успешным или нет".

"Нужно еще немного времени, чтобы дать оценку, был осуществлен выход в космос", - прокомментировал американский генерал заявление иранской стороны.

Гайтен также отметил, что его сомнения основываются на разведывательной информации, которая пока не разглашается.

В то же время он признал, что ракета преодолела большое расстояние. В связи с этим генерал назвал возобновление ракетных испытаний Ираном "враждебными действиями", которые угрожают как региона, так и мира в целом.

Напомним, Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду заявил о успешный запуск своего первого военного спутника Noor на орбиту Земли.

Ранее Министерство обороны Ирана заявило о неудачном запуске военного спутника Zafar на земную орбиту. Ракета-носитель "Симорг" вывела спутник в космос, однако спутник Zafar не смог набрать необходимой для выхода на орбиту скорости.