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В Пентагоне объяснили, почему США не передают свои самолеты Украине

Фото: Россияне обстреляли Бахмут из реактивной артиллерии, есть жертвы (mi.in.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В последнем пакете военной помощи для Украины до сих пор нет истребителей. В США пояснили, что этот процесс займет годы, поэтому проще переоборудовать текущие украинские самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую журналистку Кейтлин Дорнбос.

Чиновник Пентагона пояснил, что для США является текущим приоритетом в вопросе авиации.

"Нужно обеспечить, чтобы Украина могла использовать авиацию, которая сейчас есть, для достижения эффекта в текущем конфликте", - говорится в сообщении.

Напомним, что Байден утвердил самый большой пакет военной помощи для Украины на 3 млрд долларов.

Украина сможет получить системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.

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