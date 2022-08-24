В Пентагоне объяснили, почему США не передают свои самолеты Украине

В последнем пакете военной помощи для Украины до сих пор нет истребителей. В США пояснили, что этот процесс займет годы, поэтому проще переоборудовать текущие украинские самолеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американскую журналистку Кейтлин Дорнбос.
Чиновник Пентагона пояснил, что для США является текущим приоритетом в вопросе авиации.
"Нужно обеспечить, чтобы Украина могла использовать авиацию, которая сейчас есть, для достижения эффекта в текущем конфликте", - говорится в сообщении.
Напомним, что Байден утвердил самый большой пакет военной помощи для Украины на 3 млрд долларов.
Украина сможет получить системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.
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