У Пентагоні пояснили, чому США не передають свої літаки Україні

В останньому пакеті військової допомоги для України досі немає винищувачів. В США пояснили, що цей процес займе роки, тому простіше переобладнати поточні українські літаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американську журналістку Кейтлін Дорнбос.
Чиновник Пентагону пояснив, що для США є поточним пріоритетом в питанні авіації.
"Треба забезпечити, щоб Україна могла використовувати авіацію, яка зараз є, для досягнення ефекту в поточному конфлікті", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги для України на 3 млрд доларів.
Україна зможе отримати системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.
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