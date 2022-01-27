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Глава Пентагона обсудит с компаниями ускорение разработки гиперзвукового оружия

Автор: Артур Родивилов

Министр обороны США намерен провести встречу с главами ряда компаний. 3 февраля Ллойд Остин хочет обсудить пути ускорения разработки гиперзвуковых вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

По словам источников издания, "Пентагон хочет ускорить работу в рамках программы создания гиперзвуковых вооружений, чтобы не отстать от России и Китая".

"3 февраля Остин планирует встретиться с исполнительными директорами примерно десятка оборонных компаний, чтобы наметить пути решения проблемы", - говорится в сообщении.

Во встрече примут участие первый заместитель Остина Кэтлин Хикс, а также заместитель главы Пентагона Хайди Шу, отвечающая за вопросы, касающиеся научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

По сведениям издания, Остин полагает, что на разработку указанных видов вооружений выделено недостаточно средств. Как отмечается в публикации, в Пентагоне полагают, что РФ и Китая обгоняют США на данном направлении.

Напомним, в октябре 2021 года Россия провела ряд испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Баренцевом море.

В то же время Financial Times выступила с утверждением о том, что китайские военные провели два испытания гиперзвукового оружия - 27 июля и 13 августа 2021 года. Вскоре после этого МИД КНР сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

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