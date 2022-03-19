В Пентагоне назвали ряд "промахов" России в войне против Украины

По его словам войска РФ имеют проблемы с логистикой, а также он не увидел доказательств "нормального использования тактической разведки", ни "интеграции воздушных сил с наземным маневром".

"Есть ряд вещей, которые мы ожидали увидеть, но просто не видели. И русские действительно имели некоторые проблемы. Я думаю, Россия планировала, что они будут быстро двигаться и очень быстро захватят столицу. Они не смогли этого сделать", - сказал Остин.

Он отметил, что США сосредоточены на оказании той помощи Украине, которая "сможет изменить ситуацию" и делает "все, чтобы защитить каждый дюйм территории НАТО".

"Война Путина против Украины является трагической. Вторжение России нанесло ужасных убытков украинскому народу, включая храбрых солдат и слишком много ни в чем не повинных гражданских лиц. Однако агрессия России активизировала украинский народ, НАТО и свободный мир", - подчеркнул Остин.

У него также спросили о позиции Китая относительно войны. Глава Пентагона ответил, что "трудно сказать", что будет делать Китай, и отказался делать предположения.

"Я надеюсь, что Китай не поддержит этот мерзкий поступок Путина, я надеюсь, что они признают необходимость уважать суверенную территорию", - сказал глава Пентагона.

Остин также напомнил о том, что Байден уже заявлял, что американские войска не будут участвовать в боевых действиях с Россией в Украине.

"Если США введут бесполетную зону, это потребует контроля над небом, поражения российских самолетов и уничтожения авиационных систем в Украине, Беларуси и России. Следовательно, это будет означать, что мы воюем с Россией. Это две ядерные страны, конфликт между которыми никто не хочет видеть. Это плохо для региона. Это плохо для всего мира", - резюмировал он.

Напомним, ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что окупанты изменили тактику и ряд генералов из-за провала их планов по захвату Украины. По его словам, руководство России в отчаянии.

Также стало известно, что разведка США прогнозирует победу Украины в войне с Россией.

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