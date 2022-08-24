В Пентагоне назвали особенность систем VAMPIRE, которые получат ВСУ

США передадут украинским военным системы противодействия беспилотникам VAMPIRE в рамках нового пакета военной помощи. Они оснащены ракетами для уничтожения дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны США по политическим вопросам Колина Каля во время брифинга.
"VAMPIRE - это "кинетическая" система, которая использует небольшие ракеты, чтобы сбивать беспилотники, находясь в небе", - заявил Каль.
Стоит заметить, что более детальные характеристики систем VAMPIRE пока не находятся в публичном доступе.
Напомним, сегодня, 24 августа, президент США Джо Байден утвердил крупнейший пакет военной помощи. Его стоимость составляет почти 3 млрд долларов.
В частности, в него войдут системы ПВО и новые разведывательные БПЛА.
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