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У Пентагоні назвали особливість систем VAMPIRE, які отримають ЗСУ

Фото: у Пентагоні назвали особливість систем VAMPIRE, які отримають ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США передадуть українським військовим системи протидії безпілотникам VAMPIRE в рамках нового пакету військової допомоги. Вони оснащені ракетами для знищення дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника Міністра оборони США з політичних питань коліна Каля під час брифінг.

"VAMPIRE - це "кінетична" система, яка використовує невеликі ракети, щоб збивати безпілотники, перебуваючи в небі", - заявив Каль.

Варто зауважити, що більш детальні характеристики систем VAMPIRE поки не знаходяться в публічному доступі.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, президент США Джо Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги. Його вартість становить майже 3 млрд доларів.

Зокрема, до нього увійдуть системи ППО і нові розвідувальні БПЛА.

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