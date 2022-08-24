Фото: у Пентагоні назвали особливість систем VAMPIRE, які отримають ЗСУ (Getty Images)

США передадуть українським військовим системи протидії безпілотникам VAMPIRE в рамках нового пакету військової допомоги. Вони оснащені ракетами для знищення дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника Міністра оборони США з політичних питань коліна Каля під час брифінг.