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Пентагон про знімки США із супутника КНДР: у Мережі багато фото Білого дому

Фото: Пентагон відреагував на знімки США із супутника КНДР (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Спікер Пентагону Генерал Патрік Райдер із гумором поставився на знімки США із супутника КНДР.

Про це на брифінгу заявив Генерал Патрік Райдер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США.

"Я скажу, що в Інтернеті є безліч зображень Пентагону та Білого дому", - з гумором відповів Генерал.

Також журналісти торкнулися теми запуску супутника КНДР, який вийшов на орбіту.

"Ми знаємо, що запуск космічного апарату КНДР відбувся. Ми знаємо, що ракета дійсно вийшла на орбіту і що в ній використовувалися технології балістичних ракет. Але крім цього, на даний момент я не збираюся надавати жодних додаткових подробиць", - відповів Райдер.

Патрік Райдер сказав, що тільки КНДР відомо, які були завдання та параметри запуску супутника.

"Для того, щоб щось вийшло на орбіту, воно має подолати земне тяжіння і бути здатним утримуватися на орбіті навколо Землі. Отже, насправді саме північнокорейці повинні були визначити, які були параметри цього запуску і чого вони сподівалися досягти. Я не збираюся говорити про це, крім того, ще раз, ми знаємо, що він знаходиться на орбіті"

райдер заявив, що США продовжить проводити тісні консультації з нашими союзниками з Республіки Корея та Японії, а також з іншими регіональними партнерами та союзниками та уважно стежити за цим

Запуск супутника Північної Кореї

Раніше КНДР заявила, що військовий супутник країни зробив знімки Пентагону, Білого дому та прилеглих військово-морських баз США.

Також ми повідомляли, що 22 листопада КНДР повідомила про успішний запуск балістичної ракети-носія зі "супутником-шпигуном" на борту. За деякою інформацією, Корея отримала допомогу від Росії для запуску.

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