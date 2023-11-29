Пентагон про знімки США із супутника КНДР: у Мережі багато фото Білого дому

"Я скажу, що в Інтернеті є безліч зображень Пентагону та Білого дому", - з гумором відповів Генерал.

Також журналісти торкнулися теми запуску супутника КНДР, який вийшов на орбіту.

"Ми знаємо, що запуск космічного апарату КНДР відбувся. Ми знаємо, що ракета дійсно вийшла на орбіту і що в ній використовувалися технології балістичних ракет. Але крім цього, на даний момент я не збираюся надавати жодних додаткових подробиць", - відповів Райдер.

Патрік Райдер сказав, що тільки КНДР відомо, які були завдання та параметри запуску супутника.

"Для того, щоб щось вийшло на орбіту, воно має подолати земне тяжіння і бути здатним утримуватися на орбіті навколо Землі. Отже, насправді саме північнокорейці повинні були визначити, які були параметри цього запуску і чого вони сподівалися досягти. Я не збираюся говорити про це, крім того, ще раз, ми знаємо, що він знаходиться на орбіті"

райдер заявив, що США продовжить проводити тісні консультації з нашими союзниками з Республіки Корея та Японії, а також з іншими регіональними партнерами та союзниками та уважно стежити за цим

Запуск супутника Північної Кореї

Раніше КНДР заявила, що військовий супутник країни зробив знімки Пентагону, Білого дому та прилеглих військово-морських баз США.

Також ми повідомляли, що 22 листопада КНДР повідомила про успішний запуск балістичної ракети-носія зі "супутником-шпигуном" на борту. За деякою інформацією, Корея отримала допомогу від Росії для запуску.