Пентагон о снимках США со спутника КНДР: в Сети много фото Белого дома

"Я скажу, что в Интернете есть множество изображений Пентагона и Белого дома", - с юмором ответил Генерал.

Также журналисты затронули тему запуска спутника КНДР, вышедшего на орбиту.

"Мы в курсе, что запуск космического аппарата КНДР состоялся. Мы знаем, что ракета действительно вышла на орбиту и что в ней использовались технологии баллистических ракет. Но помимо этого, на данный момент я не собираюсь предоставлять никаких дополнительных подробностей", - ответил Райдер.

Патрик Райдер сказал, что только КНДР известно, какие были задачи и параметры запуска спутника

"Для того, чтобы что-то вышло на орбиту, оно должно преодолеть земное притяжение и быть способным удерживаться на орбите вокруг Земли. Итак, на самом деле, именно северокорейцы должны были определить, каковы были параметры этого запуска и чего они надеялись достичь. Я не собираюсь говорить об этом, кроме как сказать, еще раз, мы знаем, что он находится на орбите"

райдер заявил, что США продолжит проводить тесные консультации с нашими союзниками из Республики Корея и Японии, а также с другими региональными партнерами и союзниками и внимательно следить за этим

Запуск спутника Северной Кореи

Ранее, КНДР заявила, что военный спутник страны сделал снимки Пентагона, Белого дома и близлежащих военно-морских баз США.

Также мы сообщали, что 22 ноября КНДР сообщила об успешном запуске баллистической ракеты-носителя со "спутником-шпионом" на борту. По некоторой информации, Корея получила помощь от России для запуска.