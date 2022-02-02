UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пентагон заявил о непричастности США к сливу в El Pais ответа по "гарантиям безопасности"

Автор: Дмитрий Кузнецов

США непричастны к публикации в El Pais своего ответа на требования России по так называемым "гарантиям безопасности". Опубликованные в испанской газете документы являются копиями реальных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби.

"США не публиковали ответ", - сказал Кирби.

По его словам, El Pais опубликовала копии реальных документов. Он также добавил, что после обнародования ответа США на российские требования можно говорить о единстве между союзниками.

Напомним, 2 февраля испанская газета El Pais опубликовала, по ее утверждению, ответ США и НАТО на предложения России по "гарантиям безопасности".

Отметим, сегодня представитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Москва ожидает от стран-членов ОБСЕ ответа по "гарантиям безопасности".

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки