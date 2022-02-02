Пентагон заявил о непричастности США к сливу в El Pais ответа по "гарантиям безопасности"

США непричастны к публикации в El Pais своего ответа на требования России по так называемым "гарантиям безопасности". Опубликованные в испанской газете документы являются копиями реальных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби.
"США не публиковали ответ", - сказал Кирби.
По его словам, El Pais опубликовала копии реальных документов. Он также добавил, что после обнародования ответа США на российские требования можно говорить о единстве между союзниками.
Напомним, 2 февраля испанская газета El Pais опубликовала, по ее утверждению, ответ США и НАТО на предложения России по "гарантиям безопасности".
Отметим, сегодня представитель российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Москва ожидает от стран-членов ОБСЕ ответа по "гарантиям безопасности".