Пентагон заявил о готовности начать работу по передаче власти Байдену

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Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило, что получило уведомление о начале процедуры передачи власти администрации Джо Байдена. Ведомство приступает к реализации мероприятий.

Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Министерство немедленно начнет реализовывать соответствующий план по предоставлению поддержки штабу Байдена, отметили в ведомстве.

"Мы немедленно начнем реализацию нашего плана по предоставлению поддержки в соответствии с уставом, политикой Пентагона и меморандумом о договоренности между Белым домом и командой Байдена и Харрис", - говорится в сообщении.

Накануне Управление по общим вопросам администрации США признало Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать передачу власти. Трамп также распорядился начать передачу власти.

Ранее Трамп заявил, что его оппонент Джо Байден не может готовиться к передачи власти, поскольку есть "сотни тысяч" доказательств фальсификации выборов.

7 ноября Байден заявил об избрании себя президентом США после объявления предварительных результатов голосования.

Тем временем в США создали консультативный переходный совет из представителей трех последних администраций Белого дома. Совет уже призвал действующего президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдену.